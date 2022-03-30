Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

30.03.2022 09:56
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep oldu.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Naci, Safiye'nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye'nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Bir yandan da Hasibe'nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci'nin telefonundan beri Han'ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye'yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep olur.

YORUMLAR
500
Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi? Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi? 30 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 30 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Masumlar Apartmanı, Merve Dizdar, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:34 Çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, sonra da dövdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement