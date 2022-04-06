Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü? - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?

06.04.2022 08:58
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?

Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 5 Nisan tarihli son bölümünde Gülben'in rahatsızlanmasının ardından Esat'ın Gülben'i apartmandan uzaklaştırmak istemesi dikkat çekti. Masumlar Apartmanı son bölüm finaline ise Ceylan'ın geçirdiği kaza damga vurdu.

Trt1 ekranlarında 5 Nisan Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ceylan'ın Han'ı çift terapisine götürmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise Han'a ayrıldıklarını söyleyen Ceylan'ın İnci gibi Trafik kazası geçirmesi merak dolu anlara neden oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü? - Son Dakika


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