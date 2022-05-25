Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi! Yayınlanan final bölümünde neler yaşandı?

2 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı, dün akşam yayınlanan 71.bölümüyle final yaptı.

HAN'IN PES ETMİŞ HALİNİ GÖREN SAFİYE İPLERİ ELİNE ALIYOR

Son bölümde Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

SAFİYE, GÜLBEN VE NERİMAN BABALARININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.