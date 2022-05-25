Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi! Yayınlanan final bölümünde neler yaşandı? - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi! Yayınlanan final bölümünde neler yaşandı?

25.05.2022 10:03
Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi! Yayınlanan final bölümünde neler yaşandı?

TRT ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam yayınlanan 71.bölümüyle final yaptı. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

2 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı, dün akşam yayınlanan 71.bölümüyle final yaptı.

HAN'IN PES ETMİŞ HALİNİ GÖREN SAFİYE İPLERİ ELİNE ALIYOR

Son bölümde Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

SAFİYE, GÜLBEN VE NERİMAN BABALARININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

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Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar... Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi! Yayınlanan final bölümünde neler yaşandı? - Son Dakika


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