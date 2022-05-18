Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam 70.bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.



Yeni bölümde; Hikmet'in ölümü sonrası tüm kardeşler, derin bir üzüntü yaşar. Geç de olsa, ölümünden hemen önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler.

HAN, CEYLAN'IN BEKLENTİSİNE CEVAP VERMEKTE KARARSIZ

Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir.

OKULUNDA BAŞARI ELDE EDEN EGE KARŞISINA ÇIKAN FIRSATI ELİNİN TERSİYE İTİYOR

Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.