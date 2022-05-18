Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü? - Son Dakika
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?

18.05.2022 09:24
Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?

TRT 1 ekranlarının sevilen, reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hikmet'in ölümü sonrası kardeşler hüzünlü günler geçirirken, yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeye çalışırlar. Ceylan ile Han arasında dengeler değişirken Han, Ceylan'ın beklentisini karşılama konusunda kendi iç dünyasında çatışmalar yaşamaktadır.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam 70.bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

Yeni bölümde; Hikmet'in ölümü sonrası tüm kardeşler, derin bir üzüntü yaşar. Geç de olsa, ölümünden hemen önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler.

HAN, CEYLAN'IN BEKLENTİSİNE CEVAP VERMEKTE KARARSIZ

Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir.

OKULUNDA BAŞARI ELDE EDEN EGE KARŞISINA ÇIKAN FIRSATI ELİNİN TERSİYE İTİYOR

Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

YORUMLAR
500
Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm... Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm... Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor

Masumlar Apartmanı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü? - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü
09:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
09:26 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla ateşlerin arasında kalan Kadir kurtulabildi mi?
09:24 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement