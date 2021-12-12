Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay

Biricik Suden 'in direk dansı sosyal medyanın gündemine gelmişti. Direk dansı video'sunu Suden, "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" diye yazarak, paylaşmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Suden, "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik icin direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok. Sizlerin de olmasın inşallah" diyerek, gelen tepkilere cevap verdi.