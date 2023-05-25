Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden yaşına meydan okuyor! Spor salonundan çıkmayan Suden'in son hali ağızları açık bırakan cinsten - Son Dakika
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden yaşına meydan okuyor! Spor salonundan çıkmayan Suden'in son hali ağızları açık bırakan cinsten

25.05.2023 16:34

MFÖ grubunun ünlü solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, kendini spor verdi. Spor salonunda çalıştığı anlara ait video paylaşan Suden'in kaslı görüntüsü herkesi şaşırttı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Son dönemde spora ağırlık veren Suden, son haliyle ağızları açık bıraktı.

KASLI HALİNİ PAYLAŞTI

Haftanın 5 günü ağırlık çalışan Biricik Suden, yayınladığı video sonrası kaslı halini gözler önüne serdi. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki ünlü isim "Böyle kadın mı olur? Ayy iğrenç videosu" mesajı ile spor yaptığı anlara ait videoyu paylaştı.

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Kendisine gelen bazı eleştirilere aldırış etmeyen Biricik Suden son görüntüsüyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı
Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı
Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı
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Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Mazhar Alanson, Biricik Suden, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden yaşına meydan okuyor! Spor salonundan çıkmayan Suden'in son hali ağızları açık bırakan cinsten - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden yaşına meydan okuyor! Spor salonundan çıkmayan Suden'in son hali ağızları açık bırakan cinsten - Son Dakika
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