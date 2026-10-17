Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

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"Hayatım Yalan" gösterisinde gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, "Annem babam vardı ama yoktu, onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım. Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin" ifadelerini kullandı.

Televizyon ekranlarında yer aldığı yarışma programlarıyla tanınan ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sahnede yaşadığı duygusal anlarla gündem oldu. Mehmet Ali Erbil, “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisinde seyircisiyle buluştu.

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmaması nedeniyle çok konuşulan Erbil, çocukluğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır seyircisiyle kurduğu ilişkiyi çocukluğunda yaşayamadıkları üzerinden anlatan ünlü şovmen, sahnede duygusal anlar yaşadı.

"ANNEM BABAM VARDI AMA YOKTU"

Gözyaşlarıyla konuşan Erbil, "Çocuklar şımarıklıkları ana babalarına yaparmış. Annem babam vardı ama yoktu. Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım. Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin." ifadelerini kullandı.

"2 YILDIR GÖRMÜYORUM" DEMİŞTİ

Erbil daha önce sosyal medya platformu üzerinden yaptığı canlı yayında, annesine dair "İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar" demişti.

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Nisan 2026'da yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılmayan Erbil, sebebini aylar sonra katıldığı bir programda açıklamıştı.

"İÇİMDEN GELMEDİ"

"Anneme hakkımı helal ettim" ifadelerini kullanan Erbil, "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi. O bir ukte kaldı yani o çocukluğumdan bugünüme kadar... Ve ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Maaş bağladım, o üvey pedere bile maaş bağladım. Bana o kadar çektiren adama." sözlerini kullanmıştı.

Mehmet Ali ErbilMagazinSon Dakika

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