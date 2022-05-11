Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim

11.05.2022 13:38

Önceki akşam düzenlenen Quality Ödül Töreni'nde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan için "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri adeta salonda buz kestirdi. Neye uğradığını şaşıran Öcalan, "Öyle bir şey hiç zaman olmadı" diyerek tepki gösterdi.

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan yaptı. Bu yıl 13. düzenlenen törende birçok ünlü isim ödül alırken Mehmet Ali Erbil'in sözleri soğuk rüzgarlar estirdi.

"BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM"

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan hakkında konuştu. Sözleriyle zaman zaman tepki çeken Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki gösterdi. O esnada araya giren Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'ı dumura uğratan sözler: Bir sana elimi değdiremedim
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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim - Son Dakika


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