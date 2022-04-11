Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor

11.04.2022 21:39

Uzun zamandır yakalandığı hastalık nedeniyle ekranlardan uzak kalmak zorunda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile ekranlara geri dönüyor.

Uzun zamandır yakalandığı hastalık nedeniyle ekranlardan uzak kalmak zorunda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, tedavisinin başarılı geçmesi üzerine hayranlarına müjdeyi verdi.

ÇARKIFELEK'LE GERİ DÖNECEK

Nasuh Özdemir İstanbuli'nin yayınladığı programa konuk olan Erbil, bir dönemin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Çarkıfelek'le yeniden döneceğini söyledi. Program, önümüzdeki aylarda yayınlanmaya başlayacak.

"BİRÇOK YENİ PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarında Erbil, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

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Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor - Son Dakika


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