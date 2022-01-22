Mehmet Dinçerler'in yıllar önce paylaştığı fotoğrafı şoke etti

İş insanı Mehmet Dinçerler, bir süredir birlikte olduğu Hadise'ye evlenme teklifi yapmıştı. Hadise'nin 3 milyon TL'lik tektaşı gündem olmuştu. Sabah saatlerinde ise Mehmet Dinçerler'in annesi ile Hadise, yan yana gelmişti.

İş insanının, kardeşinin düğünü öncesinde evlerinin önünde yapılan eğlencede, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Dinçerler ile yan yana görüntülenmişti. Dinçerler'in 2013 yılında Amerika'da pozu ise olay yarattı. Hollywood Stüdyo'sunda cadıyla el ele poz veren Dinçerler, "Aşkı buldum" diye yazdı.