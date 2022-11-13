Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Hadise kıvrak dansıyla büyüledi - Son Dakika
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Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Hadise kıvrak dansıyla büyüledi

13.11.2022 10:46

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra konserlere hız veren Hadise, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. Güzel şarkıcı kıvrak dansıyla da hayranlarına görsel şölen yaşattı.

İş insanı Mehmet Dinçerler'le 4 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Hadise kendini işine verdi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sahne kıyafetleriyle de özüne döndü.

"YENİ EVİM BANA HAYIRLI OLSUN"

Boşandıktan sonra işleri açılan ve 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen şarkıcının "Yeni evim bana hayırlı olsun" sözleri iddiaları doğruladı olarak yorumlandı.

DANSI DA OLAY OLDU

Attığı her adım magazin gündemine taşınan güzel şarkıcı dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

YORUMLAR
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40 milyon liraya ev aldığı söylenen Hadise bu konuda ilk kez konuştu 40 milyon liraya ev aldığı söylenen Hadise bu konuda ilk kez konuştu

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Hadise kıvrak dansıyla büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Hadise kıvrak dansıyla büyüledi - Son Dakika
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