Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melis İşiten, üniversite yıllarında sürdürdüğü ilişkisini, kafede gördüğü Uraz Kaygılaroğlu’na ilgi duyduğunu fark edince bitirdiğini anlattı. O akşam sevgilisinden ayrıldığını söyleyen İşiten, Kaygılaroğlu’yla bir ay içinde evlendiklerini, kızları Ada’nın ise 2016’da dünyaya geldiğini belirtti.

Melis İşiten, üniversite yıllarında sürdürdüğü ilişkisini, kafede gördüğü Uraz Kaygılaroğlu’na ilgi duyduğunu fark edince bitirdiğini anlattı. O akşam sevgilisinden ayrıldığını söyleyen İşiten, Kaygılaroğlu’yla bir ay içinde evlendiklerini belirtti. Çiftin kızları Ada ise 2016’da dünyaya geldi.

“BANA BİR ŞEY OLUYOR” DEDİ

“Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet” programına konuk olan İşiten, üniversitede uzun ve güzel bir ilişki yaşadığını ancak ilişkinin zamanla sona erdiğini söyledi. Alışkanlıklar ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle ayrılmakta zorlandıklarını belirten oyuncu, bir gün kafede Uraz Kaygılaroğlu’nu gördüğünü anlattı.

Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış
Melis İşiten - Uraz Kaygılaroğlu

İşiten, o an hissettiklerini “Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve ‘Bana bir şey oluyor’ dedim” sözleriyle ifade etti. Aynı akşam sevgilisine giderek “Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş” diyerek ayrıldığını söyledi.

BİR AY İÇİNDE EVLENDİLER

Ayrılığın ardından arkadaş grubunun kendisiyle konuşmayı kestiğini belirten İşiten, kafede gördüğü ve daha sonra evlendiği kişinin Uraz Kaygılaroğlu olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla bir ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim.”

2014 yılında evlenen İşiten ve Kaygılaroğlu’nun kızları Ada, 2016’da dünyaya geldi. Çift, 2019’da boşandı.

Uraz KaygılaroğluMelis İşitenAuto OlaysızEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
14:08
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:28:32. #7.12#
SON DAKİKA: Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei