'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle 2011 yılında ün kazanan oyuncu Meltem Miraloğlu, aldığı sürpriz kararla 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Evliliğinin sona ermesinin ardından zor günler geçiren oyuncu, geçimini sağlamak için evlere temizliğe gitmeye başlamıştı.
Gazeteci Onur Akay'ın aktardığı bilgilere göre, Miraloğlu eski eşinin vefatından sonra New Jersey'e taşındı ve burada 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak düğüne günler kala, kendisine takıntılı olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildi.
Darp sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırıkların akciğerine saplanmasıyla akciğer sönmesi yaşadığı ve cerrahi müdahale ile kurtarıldığı belirtildi. Şu anda hastanede tedavi altında olan Miraloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Magazin › Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü - Son Dakika
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