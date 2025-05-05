Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü - Son Dakika
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Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

Meltem Miraloğlu ABD\'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 78 yaşındaki Amerikalı bir iş insanıyla evlenmeye hazırlanırken, takıntılı bir hayranı tarafından feci şekilde darp edildi. Kaburgaları kırılan oyuncu, akciğer sönmesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 10:46
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'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle 2011 yılında ün kazanan oyuncu Meltem Miraloğlu, aldığı sürpriz kararla 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Evliliğinin sona ermesinin ardından zor günler geçiren oyuncu, geçimini sağlamak için evlere temizliğe gitmeye başlamıştı.

Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Gazeteci Onur Akay'ın aktardığı bilgilere göre, Miraloğlu eski eşinin vefatından sonra New Jersey'e taşındı ve burada 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak düğüne günler kala, kendisine takıntılı olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildi.

Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

KABURGALARI KIRILDI, AKCİĞERİ SÖNDÜ

Darp sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırıkların akciğerine saplanmasıyla akciğer sönmesi yaşadığı ve cerrahi müdahale ile kurtarıldığı belirtildi. Şu anda hastanede tedavi altında olan Miraloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Meltem Miroğlu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abuzer Kadayıf:
    Yaşlı zengin avcısı Adam ölür de mirası bana kalır derdinde Yazık mantık evliliği desek oda değil 65 6 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Kendisini oynadığı role fazla kaptırmış 43 1 Yanıtla
  • Emrah Genc:
    Eski dizide de dedesi yaşında bir adamla evlenmişti demek ki gerçek hayatta da böyle para olsun önemli olan onun için 40 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bi insan kendini nasıl bitirir böyle.Ya derdi para yada yaşlılardan hoşlanıyor.Yazık. 40 1 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    yalan ha inanmayin bu kiz deli sokakta yasiyor 7 0 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    yazık. İnsanoğlu para için ancak bu kadar alçalabilir. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu sosyeteler para için her yerini satıyor 0 0 Yanıtla
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