Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı

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Şarkılarının yanı sıra son günlerde oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Demir, 4 saat içinde biletlerinin tükendiği konserin gelirini de bağışladı.

BÜYÜT HAYALLERİ'Nİ PROJESİNE DESTEK

Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin akın ettiği konserde yaklaşık 5 bin kişi Demir'in şarkılarına eşlik etti. 2 saat boyunca aralıksız şarkı söyleyen Mert Demir, 28 Haziran'da çıkaracağı "Ölüyorum Anla" isimli şarkısını da ilk kez söyledi. Ünlü isim, biletleri 4 saat içinde tükenen konserinin gelirini de kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesine bağışlayarak alkış topladı.

Mert Demir'in Ateşe Düştüm, Acı Veriyor, Cehennemin Dibi ve Gözlerime Bak gibi sevilen şarkılarını söylediği konserde Serenay Sarıkaya da kurtlarını döktü. Mert Demir, 22 Temmuz ve 10 Ağustos'ta yine Harbiye'de sahne alacak.