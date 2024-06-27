Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı - Son Dakika
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Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı

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Önceki akşam Harbiye'de ilk konserini veren başarılı şarkıcı Mert Demir, geceden elde ettiği gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'na bağışladı.

27.06.2024 09:47  Güncelleme: 09:57
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Şarkılarının yanı sıra son günlerde oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Demir, 4 saat içinde biletlerinin tükendiği konserin gelirini de bağışladı.

BÜYÜT HAYALLERİ'Nİ PROJESİNE DESTEK

Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin akın ettiği konserde yaklaşık 5 bin kişi Demir'in şarkılarına eşlik etti. 2 saat boyunca aralıksız şarkı söyleyen Mert Demir, 28 Haziran'da çıkaracağı "Ölüyorum Anla" isimli şarkısını da ilk kez söyledi. Ünlü isim, biletleri 4 saat içinde tükenen konserinin gelirini de kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesine bağışlayarak alkış topladı.

Mert Demir'in Ateşe Düştüm, Acı Veriyor, Cehennemin Dibi ve Gözlerime Bak gibi sevilen şarkılarını söylediği konserde Serenay Sarıkaya da kurtlarını döktü. Mert Demir, 22 Temmuz ve 10 Ağustos'ta yine Harbiye'de sahne alacak.

Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı
Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı
Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı
Kaynak: Snob Magazin

İstanbul Vakfı, Mert Demir, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mirza Yeşil: adam ne yaptı da parayı bu kadar para kazandı ben sabahtan akşama kadar inşaatlarda çalışıyorum 1500 TL'ye ya adam gelsin o şekilde çalışsın ondan sonra bağışlasın o zaman helal olsun diyeceğiz 8 3 Yanıtla
    Ahmet null: ya yeteneğin olacak, ya da eğitimde başarın olacak. ikiside yoksa bedenini kullanarak ömür boyu kıt kanaat yasamaya mahkumsun. 9 2 Emir Tokmak: Sen 1500 biz 566 sana helal olsun diyeceğiz 0 1
  • Sedat Bezmen: Bizene 4 3 Yanıtla
    Selim Ekici: 10 haberin 9'unda muhakkak senden birkaç tane oluyo beğenmediysen okuma.Okuyosun üstüne bide yorum yapıyorsun.Adamın seveni vardır. Onların belki ilgisini çekiyor.beğenmedin geç okuma.. 1 1
  • Mustafa gültekin: Eylülden sonra serenay başka biriyle kurtlarını döker. 3 0 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Tanımıyorum zaten 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kim 0 0 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: aklı sıra kızların gönlünü fethedecek 0 0 Yanıtla

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