Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi - Son Dakika

Toplum üzerindeki etkilerini, daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan bireylerin onurlandırıldığı gecenin konuklarından biri de Meryem Uzerli'ydi.

Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Stylingini ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Meryem Uzerli, Türk tasarımcılar Züleyha Kuru'nun elbisesini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılardan Serena Uziyel'in çantasını tercih etti.

200 kişilik VIP davette, Time Dergisi'nin 100 etkili isme verdiği ödüller takdim edildi.