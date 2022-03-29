Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi - Son Dakika
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Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi

29.03.2022 19:04
Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi

Dubai'deki "dünyanın en güzel binası" olarak anılan Gelecek Müzesi (Museum of the Future), önceki gece bol yıldızlı "Time100 Gala ve Etki Ödülleri"ne ev sahipliği yaptı.  Gecenin konuklarından Meryem Uzerli şıklığıyla göz kamaştırdı.

Toplum üzerindeki etkilerini, daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan bireylerin onurlandırıldığı gecenin konuklarından biri de Meryem Uzerli'ydi.

Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Stylingini ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Meryem Uzerli, Türk tasarımcılar Züleyha Kuru'nun elbisesini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılardan Serena Uziyel'in çantasını tercih etti.

200 kişilik VIP davette, Time Dergisi'nin 100 etkili isme verdiği ödüller takdim edildi.

Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi
Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi
Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi
Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi
Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi

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Meryem Uzerli, Tyra Banks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meryem Uzerli 'Time' Galasında Büyüledi - Son Dakika


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