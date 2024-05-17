"Metroya askılıyla binmesinler" diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı - Son Dakika
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"Metroya askılıyla binmesinler" diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı

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Kadınları hedef alan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez sahne kıyafetiyle dikkat çekti. "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" sözleri hala akıllarda olan Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı.

17.05.2024 09:09
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, hemcinslerine yaptığı yorumlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekinci bu sefer de sahne tarzıyla konuşuluyor.

HEMCİNSLERİNE SATAŞMADAN DURAMIYOR

Ünlü şarkıcı hemcinslerine yaptığı yorumlarla magazin gündemini bir hayli sarsmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davasına ilişkin "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyen Tuğba Ekinci, hemcinslerini kızdırmıştı. Genç kızların giyimine de karışan Ekinci, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle de tepki çekmişti.

BU SEFER KENDİSİ HEDEF OLDU

Her fırsatta kadınları hedef alan ünlü şarkıcının bu kez kendisi hedef tahtasında... Sahneye jartiyerle çıkan Ekinci, "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor, bu ne tezatlık" dedirtti.

Metroya da askılıyla binmesinler diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı
"Metroya askılıyla binmesinler" diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı

Tuğba Ekinci, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Metroya askılıyla binmesinler' diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • murat özdemir: Aaaa bu şey değilmi sağa sola ahlak dersi veren tek silindirli motor? 32 0 Yanıtla
  • recep özoğul: Ahlak, değerli bir elbisedir. Herkesin üstünde durmaz. 7 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Toplumun gözü önünde olan sizler öncü olun ,çünkü toplumun bazı kesimi sizleri ornek alıyor. üstelik öneriniz ile eyleminiz tutmuyor . 5 0 Yanıtla
  • Ali tekeş: Tipinde hayır kalmamış sanki Butün mermileri sıkmış sanki Paslanmış tabancaya benziyor 4 0 Yanıtla
  • GÖKALP ŞAHİN: *ötünü döndürüp salladığı kısım kesilmiş. Eee parayı neresiyle kazanıyorsa, oranın ekran yüzü olması daha doğru. Takdir ettim???? 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: gündemde kalmak için ahlaklı gibi görünen ahlaksız içten yanmalı motor 1 0 Yanıtla

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