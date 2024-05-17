"Metroya askılıyla binmesinler" diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı

Magazin

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, hemcinslerine yaptığı yorumlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekinci bu sefer de sahne tarzıyla konuşuluyor.

HEMCİNSLERİNE SATAŞMADAN DURAMIYOR

Ünlü şarkıcı hemcinslerine yaptığı yorumlarla magazin gündemini bir hayli sarsmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davasına ilişkin "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyen Tuğba Ekinci, hemcinslerini kızdırmıştı. Genç kızların giyimine de karışan Ekinci, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle de tepki çekmişti.

BU SEFER KENDİSİ HEDEF OLDU

Her fırsatta kadınları hedef alan ünlü şarkıcının bu kez kendisi hedef tahtasında... Sahneye jartiyerle çıkan Ekinci, "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor, bu ne tezatlık" dedirtti.