'Mevzu Aşk'ın konuğu Yağız Can Konyalı oldu

Yasemin Şefik'in "iş seçmede zorlu bir misin" sorusuna, "Hayır değilim" diye yanıt veren Konyalı, "Sadece şuna dikkat ediyorum, senaryonun dışında, 'Ben bunu daha önce oynadım mı?' Şu an içinde bulunduğum üç projede de ayrı karakterleri oynadığım için kabul ettim" diye konuştu. Kahkaha dolu programda Yağız Can Konyalı, Şefik'in "Magazin haberlerinde yer almıyorsun" yorumuna gülerek, "Vaktimiz yok, hep setteyiz" yanıtını verdi.