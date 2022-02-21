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Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi - Son Dakika

Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi

21.02.2022 17:44
Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi

"Ağladın Ya" "Karar Bize Ait" "Aşklayalım" gibi art arda hit şarkılara imza atan Meyra, müzik kariyerine verdiği kısa bir aranın ardından yeni projesi "Boş Çerveve" yi DMC etiketiyle yayınladı. "Boş Çerçeve" klibinde hamile olduğunu öğrendi. İşte detaylar…

Başarılı şarkıcı Meyra, Yaklaşık 4 yıl önceden tamamladığı yeni projesini hem hamilelik hem de pandemi sebebiyle bekletti. Sanatçı "Boş Çerçeve" şarkısı için kamera karşısına geçtiği esnada oğluna hamile olduğunu öğrendi. Kız kardeşi Betül Toparlaklı'nın 4 yıl önce çektiği klipte çekim sürecinde hamile olduğunu öğrenen Meyra, heyecanını ailesi ve ekibiyle paylaştı.

Meyra'nın oğlu Kemal, dört yaşına girmek için gün sayıyor.

Meyra kimdir?

Meyra yani Hümeyra Toparlak 1978 İstanbul doğumludur. Meyra ilk olarak müzik albüm kariyerine 1993 senesinde 15 yaşındayken Peker Müzik Yapım'da Hümeyra ismi ile Bana Gel albümü ile başlamıştır. Asıl çıkışını ise 18 yaşına geldiğinde Nurtopu albümü ile yakalamıştır. Yakalamış olduğu çıkışın ardından Kral Tv Video Müzik Ödüllerinde en iyi çıkış yapan Kadın sanatçı adayı olmuştur. Meyra 2014 senesinde ise Cemil Demirbakan ile düet yaptığı yeni single çalışması Sen Anla ile dinleyicileri ile tekrar bir araya gelmiştir.

Nazlı Ilıcak ve Kemal Ilıcak'ın oğulları Mehmet Ali Ilıcak ile evli olan Meyra'nın bu evliliğinden Kemal isminde bir oğlu vardır.

Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi
Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi

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Hümeyra, Müzik, Meyra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meyra Klibinde Hamile Olduğunu Öğrendi - Son Dakika Magazin


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