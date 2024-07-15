Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin - Son Dakika
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Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

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Kim Milyoner Olmak İster katılan Murat Yaşar Bayram, enerjisi ve hiç susmamasıyla sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi. Bayram'ın susmamasına sessiz kalamayan İmirzalıoğlu ''Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor'' dedi.

15.07.2024 12:23
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan radyocu Murat Yaşar Bayram, enerjisiyle yarışmaya damga vurdu. Her soruda uzun uzun konuşan Bayram karşısında ne yapacağını bilemeyen İmirzalıoğlu kendini tutamadı.

YANLIŞ CEVAPLA ELENDİ

Heyecanı ve enerjisiyle dikkat çeken Bayram, 30 bin TL'lik soruya kadar geldi. Yarışmacıya 30 bin TL değerindeki 6. soruda "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" soruldu. Doğru cevabın "Vanilla Ice" olduğu soruya "Eminem" cevabını veren Murat Yaşar Bayram elendi. Elenince büyük bir şaşkınlık yaşayan yarışmacının hiç susmaması Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

İMİRZALIOĞLU: MAKİNELİ TÜFEK GİBİSİN

Yarışmacının elenmesiyle konuşan İmirzalıoğlu "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu. "Evet" diyen yarışmacının ardından konuşan İmirzalıoğlu "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" dedi.

GİDER AYAK BİLE SUSMADI

Yarışmacı ise "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim benim programım bu" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir anısını anlatmayan isteyen yarışmacıyı durduran İmirzalıoğlu "Son bir şey söyleyin" dedi. Bayram 5 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
Milyoner\'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

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Son Dakika Magazin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin - Son Dakika
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