Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış - Son Dakika

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, geçtiğimiz sene 18 Mayıs günü 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte kız arkadaşının Maslak'taki evine gitti. Gecenin ilerleyen dakikalarında alkolün de etkisiyle tartışmaya başlayan ikili arasında gerilim arttı.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Koçak 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşı Ayşegül K. ile alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen dakikalarında alkolün etkisini tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbiriyle hakaret ve tehdit içerikli konuşmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönmesinin ardından Gizem Koçak, kız arkadaşı tarafından önce yumruklandı sonra eve kapatıldı.

YUMRUKLARDAN BİR TANESİ 1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞE GELDİ

İddiaya göre Gizem Koçak'ı eve kilitleyerek çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nın yumruklarının bir tanesi modelin 1,5 yaşındaki kızına isabet etti. Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu.

AYŞEGÜL K.: ASIL DARP EDİLEN BENİM

Gizem Koçak'ın Ayşegül K. ile yaşadığı olay sonrası darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığı belirtmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ayşegül K., Gizem Koçak ile tartıştıklarını doğrulayarak "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim" dedi.

Kaynak: Sabah