Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor - Son Dakika
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Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor

26.05.2022 16:16
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) düzenlediği Moda Fest, 28 Mayıs günü çeşitli etkinlik ve konserle başlıyor.

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) düzenlediği Moda Fest, 28 Mayıs günü çeşitli etkinlik ve konserle başlıyor.

Uşak Belediyesi tarafından kurulan UKAMER'in düzenlediği Moda Fest 28 Mayıs Cumartesi günü 16.30'da başlayacak. İçeriğinde modadan sağlığa, astrolojiden sanata pek çok konu başlığı barındıran ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı, aynı zamanda kentte moda adına düzenlenecek olan ilk festival olma özelliğini taşıyan Moda Fest, bando gösterisiyle başlarken "Geri dönüşüm defilesi" ile devam edecek. Festivalin ilk günü, Uşak Kent Orkestrası ve ünlü pop şarkıcısı Simge konserleriyle son bulacak.

Astrolog Nuray Sayarı ise 29 Mayıs Pazar Günü saat 14.00'te astrolojinin bilinmeyenleri ve merak edilenlerini, Moda Fest sahnesinden festivalin ikinci gününde paylaşacak. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde ise Moda Fest'te güzellik konuşulacak. Operatör Doktor Rizvan İmamaliyev'in estetik hakkında paylaşacağı bilgiler, özellikle konu hakkında kafasında soru işaretleri bulunan kadınlara ışık tutacak. Saat 20.00'de başlayacak olan söyleşide Doktor Ender Saraç, sağlıklı yaşam için gerekli olan ve uygulanması en kolay yöntemleri Moda Fest'te anlatacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise tüm Türkiye'nin gerek televizyon ekranlarından gerekse podyumlar vasıtasıyla yakından tanıdığı ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından podyuma taşınacak Anadolu Destanı Defilesi'nde Moda Fest'te sevenleriyle buluşacak.

Tesettür giyim sektörünün dikkat çeken ismi ve Sosyal Medya Fenomeni Hülya Aslan, 30 Mayıs Pazartesi Günü saat 14.00'de Uşaklılarla buluşacak. Ardından saat 18.00'de sahneyi devralacak olan Dj ve Ritim Sanatçısı Ceren Özdemir de etkinlik alanındaki hareketliliğe hareketlilik katacak. Saat 20.00'de ise Moda Fest sahnesi bir güzellik uzmanını ağırlayacak. Neslim Güngen'in de sahne alacağı Moda Fest'te tüm kadınlar, güzelliklerine güzellik katmak için tüyolar alacak. Hemen ardından sahneyi devralacak olan pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal ise saat 21.00'de Uşaklı sevenleriyle buluşacak.

Festival ümit Besen ve Pamela ile son bulacak

Bir çok etkinliği içerisinde barından Moda Fest'te 31 Mayıs Pazartesi günü saatler 21.00'ı gösterdiğinde sahneye ünlü şarkıcı Ümit Besen ve Pamela çıkacak. Burada en sevildiği şarkıları söyleyecek olan sanatçılar, festivale şarkılarıyla renk katacak. - UŞAK

Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor
Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Mayıs, Uşak, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Moda Fest, Simge konseriyle başlıyor - Son Dakika


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