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Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti - Son Dakika

Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti

27.10.2021 18:05

Müge Anlı'da çözümlenen faili meçhul cinayette, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Güldane Biçer'i bıçakla öldürdüğü, ardından da kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıkan Osman Biçer hakim karşısına çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Biçer, savunmasında ifadesinin aksine eşini tasarlayarak öldürmediğini belirtti. Pikniğe götürdüğü eşini karpuz kestiği bıçakla katleden koca, "Bıçak darbelerinden sonra yere yığıldı. Kürekle toprağı kazıp gömdüm" sözleriyle kan dondurdu.

Müge Anlı'nın aydınlattığı 10 yıllık faili meçhul cinayette, Güldane Biçer'in katil zanlısı olduğu ortaya çıkan Osman Biçer, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Güldane Biçer'in akrabaları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilen katil zanlısı, savunmasında daha önceki ifadesinin aksine eşini tasarlayarak öldürmediğini, olayların bir anda geliştiğini ifade etti.

"NE BİÇİM KOCASIN, BEN BOYLU POSLUYUM"

Karısı tarafından aldatıldığını ve bu yüzden üç kez ev değiştirmek zorunda kaldığını iddia eden Osman Biçer, "Bir sabah uyandığımda eşim pencerenin önünde çıplak vaziyette duruyordu. Uğur isimli şahıs dışarıda arabanın içinden ona bakıyordu. Bir gün de ev sahibem geldi. Kardeşi Ali ve Ankara'dan Murat isimli biriyle eşimin konuştuğunu söyledi. Eşime, senin düzeleceğin yok. Çiftliğe gidelim, yuvamızı yıkmayalım dedim. Sabah yolluk hazırladık. Büyükçekmece'ye gittik. Birlikte domates yedik, karpuz kestik. Orada tartıştık. 'Ne biçim kocasın. Ben boylu posluyum, güzelim… Başka birini seviyorum' dedi" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da deşifre olan Güldane Biçer cinayetiyle ilgili katil zanlısı kocadan mahkemede kan donduran savunma

"TOPRAĞI KAZIP GÖMDÜM"

Duyduğu sözler üzerine tartışmaya başladıklarını ifade eden katil zanlısı Osman Biçer, "Yerde bıçak vardı. Kalk gidelim bir şey yapmayacağım dedim. Ancak ayağa kalktığımızda birden bıçağı vurdum. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. İki sefer vurduğumu hatırlıyorum. Maktulü öldürmek amacıyla oraya götürmedim. Bulduğum kürekle toprağı kazıp gömdüm. Daha sonra karakola gidip kayıp başvurusu yaptım" dedi. Savunmasının ardından katil zanlısı için "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen mahkemede, duruşma bir sonraki tarihe ertelendi.

"MAHKEMEDE DE YALANLARINA DEVAM ETMİŞ"

Yıllarca kayıp olarak aranırken Güldane Biçer'in cinayete kurban gittiğini açığa çıkaran araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise duruşma sonrası "Osman Biçer, mahkeme de yalanlarına devam etmiş… Meğerse eşini oraya gezmek için götürmüş. Tarlada bir tane de bıçak bulmuş. O bıçakla öldürmüş. Sonra yine tesadüfen bir kürek bulmuş; onunla da gömmüş. Yani diyor ki ben tasarlamadım. Her şey benim karşıma çıktı. Yersen… Bu duruşmalar aileler için çok dramatik oluyor" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti

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Son Dakika Magazin Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti - Son Dakika Magazin


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