Üye Girişi
Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım - Son Dakika

Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım

16.02.2022 14:45

Sunucu Müge Anlı, telefonda online olarak okey, tavla gibi oyunlar oynadığını anlattı. Programında insanların bu ortamlarda birbirlerine telefon numaralarını verdiğini dile getiren Anlı, birini bu yüzden uyardığı için masadan atıldığını söyledi: "Beni hemen masadan attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." dedi. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikayesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

Programda bugün de Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşuldu. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.

"BENİ OKEY MASASINDAN ATTILAR"

Telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığından bahseden ve bu ortamlardaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını itiraf etti. Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." ifadelerini kullandı.

Bu anısını anlatırken gülme krizine giren Anlı, hem ekran başında kendisini izleyenleri hem de stüdyodaki misafirlerini kahkahalara boğdu.

YORUMLAR
500

Cüneyt Demiral, Safiye Çallı, Cep Telefonu, Müge Anlı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement