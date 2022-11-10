Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu - Son Dakika
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu

10.11.2022 13:10

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te eşinin 815 bin lirayla kaçıp gittiğini söyleyen Remziye Çetin'in eşini nasıl dövdüğünü anlattığı anlar ilginç dakikalara sahne oldu. Eşinin pastanecinin kızın methettiğini söyleyen Remziye Çetin, eşine iki kez kafa attığını dile getirince stüdyoda yer yerinden oynadı.

ATV'nin gündemden düşmeyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kocasını aramak için gelen Remziye Çetin, eşinin kaçarken beraberinde ziynet eşyalarını da götürdüğünü iddia etti. Dolandırıldığını söyleyen Remziye Çetin'in kocasını dövdüğü anları anlatması ise Müge Anlı dahil herkesi hayrete düşürdü.

"ALTINLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI"

Remziye Çetin, eşinin kaçarken yanında kendisine ait olduğunu iddia ettiği 16 tane Ata altını, bir çeyrek altın, her biri 53 gram olan 5 tane burma bilezik ve dükkanın iki aylık cirosu olan 40 bin lirayı da aldığını söyledi. Sürekli kavga ettiği eşinin kayıplara karıştığını söyleyen Remziye Ateş, 24 yıl boyunca eşinin çalışmadığını ifade ederken "Ben çalıştım o yattı" dedi.

Kocasına iki kez kafa atan kadın programa damga vurdu: Gece pastanecinin kızı arıyordu

"GECE PASTANECİNİN KIZI ARIYOR"

Kocasının kendisini aldattığını düşündüğünü iddia eden Remziye Çetin, eşinin pastanecinin kızın methettiğini söyledi. Pastanecinin kızının Esat Çetin'i geceleri aradığını da dile getiren Remziye Çetin, 'Gece 3'te ben kardeşimi bile aramam bunu kadınlar arıyor" ifadelerini kullandı.

Kocasına iki kez kafa atan kadın programa damga vurdu: Gece pastanecinin kızı arıyordu

"EŞİME KAFA ATTIM, ÇİVİ SAPLADIM"

Kaçan kocasını bir bahaneyle çağırmak isteyen Remziye Çetin, dükkanın önündeki tüpleri bilerek içeri almadığını ve eşine "Ben çok kötü hastayım" diyerek yanına çağırdığını söyledi. Dükkana gelen Esat Çetin, tüpleri içeri taşırken eşinin saldırısına uğradı. Arkadan kocasının kafasına vuran Remziye Çetin, Esat Çetin'in düştüğünde kafasını buzdolabına vurduğunu da söyledi. Remziye alınan paralarının hesabını sormuş, eşi ise bunu yalanmış. Ardından Çetin çifti karakolluk oldu. Eşine şiddet uygulayan Remziye Çetin'in olayın detaylarını anlatırken izleyenleri hayrete düşürdü. "Ben de hiç yalan yok" diyen Remziye Çetin, eşine birkaç kez kafa attığını açıkladı. Eşine kafa attıktan sonra vurmaya devam ettiğini söyleyen Remziye Çetin, ayağa kalkmaya çalışan eşine çivi sapladığını söyledi. Eşinden için "Hak etti" diyen Remziye Çetin Müge Anlı'nın da ağzını açık bıraktı.

Kocasına iki kez kafa atan kadın programa damga vurdu: Gece pastanecinin kızı arıyordu
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Son Dakika Magazin Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu - Son Dakika
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