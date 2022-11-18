Müge Anlı İle Tatlı Sert programına annesiyle birlikte katılan Derya'nın daha önce yayında yaptığı çoklu ilişki itirafı şaşkınlık yaratmıştı. Kocasının kendisini başkalarıyla ilişkiye zorladığını belirten Derya'nın öldürülen kocası Selim Yalçınkaya'ya attığı mesajlar ise programa damga vurdu.
Derya'nın merhum eşi Selim Yalçınkaya henüz hayattayken attığı mesajlar Müge Anlı'yı çıldırttı. Söz konusu kağıtlarda Derya'nın başkalarıyla yaşadığı ilişkilere ait detayları kocasına anlattığı mesajların ve ikili arasındaki çoklu ilişki konusuna ait mesajların yer aldığı belirtildi. Söz konusu mesajların cinsel içerikli olduğu ifade edildi.
Mesajları gören Müge Anlı da sinirlerine hakim olamayarak, "Ya insan kocasına bunlar nasıl yazar? Tamam gündelik olarak kocanla her şeyi konuşursun ama insan bunları kocasına yazamaz. Bu başka bir şey" ifadelerini kullandı. Derya da kendisini savunma amacıyla "Biz her şeyi konuşuyorduk" dedi.
Derya söz konusu mesajlar hakkında, "İyi değildim zaten, kabul ediyorum. Ben onu deli etmek istedim, sinirlendirmek istedim. Kıskandırmak istedim, zaten adam ölmüş ne olabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar? - Son Dakika