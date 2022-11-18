Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar? - Son Dakika
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Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar?

18.11.2022 16:36

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yaptığı çoklu ilişki itirafı sebebiyle herkesi şaşkına çeviren Derya'nın kocasına yazdığı mesajlar Müge Anlı'yı delirtti. Derya'nın başka ilişkilerini kocasına anlattığı öne sürülürken, Anlı "İnsan bunları kocasına nasıl yazar?" tepkisini verdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına annesiyle birlikte katılan Derya'nın daha önce yayında yaptığı çoklu ilişki itirafı şaşkınlık yaratmıştı. Kocasının kendisini başkalarıyla ilişkiye zorladığını belirten Derya'nın öldürülen kocası Selim Yalçınkaya'ya attığı mesajlar ise programa damga vurdu.

MESAJLARI GÖREN MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Derya'nın merhum eşi Selim Yalçınkaya henüz hayattayken attığı mesajlar Müge Anlı'yı çıldırttı. Söz konusu kağıtlarda Derya'nın başkalarıyla yaşadığı ilişkilere ait detayları kocasına anlattığı mesajların ve ikili arasındaki çoklu ilişki konusuna ait mesajların yer aldığı belirtildi. Söz konusu mesajların cinsel içerikli olduğu ifade edildi.

"İNSAN BUNLARI KOCASINA NASIL YAZAR?"

Mesajları gören Müge Anlı da sinirlerine hakim olamayarak, "Ya insan kocasına bunlar nasıl yazar? Tamam gündelik olarak kocanla her şeyi konuşursun ama insan bunları kocasına yazamaz. Bu başka bir şey" ifadelerini kullandı. Derya da kendisini savunma amacıyla "Biz her şeyi konuşuyorduk" dedi.

"KISKANDIRMAK İSTEDİM"

Derya söz konusu mesajlar hakkında, "İyi değildim zaten, kabul ediyorum. Ben onu deli etmek istedim, sinirlendirmek istedim. Kıskandırmak istedim, zaten adam ölmüş ne olabilir" ifadelerini kullandı.

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