Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli itiraf etti: Kırgınım - Son Dakika
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli itiraf etti: Kırgınım

22.08.2022 17:56

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, konuk olduğu bir YouTube kanalında Anlı hakkında "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım" dedi. Müge Anlı'nın geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesi hakkında ise Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz yıl programa veda etmişti. Verimli, Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk oldu.

"SAMİMİ CEVAP VERMEK GEREKİRSE KIRGINIM"

Verimli, "14 yıl emek verdiniz Müge Anlı'ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız." dedi.

"İKİSİNİN DE KIYMETİ YOK BENİM İÇİN"

"Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEMİŞ

Programdan sonra Müge Anlı ile konuşmadığını da belirten Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi. Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

ŞEVKİ HOCA YÜZÜNDEN AYRILDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırmıştı. Ancak program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, Verimli gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuşmuştu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli itiraf etti: Kırgınım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli itiraf etti: Kırgınım - Son Dakika
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