Müge Anlı'da şoke eden çoklu ilişki sözleri: Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak diyerek ilişki şeylerini anlatıyordu - Son Dakika
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Müge Anlı'da şoke eden çoklu ilişki sözleri: Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak diyerek ilişki şeylerini anlatıyordu

10.11.2022 18:13

Müge Anlı'nın programında cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, Yalçınkaya'nın kendisinden çoklu ilişki istediğini ifade ederek, "Ben evlendiğimdem beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" dedi.

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen ve detaylarıyla herkesi şaşkına çeviren Selim Yalçınkaya cinayetiyle ilgili eski eşten çok konuşulacak bir itiraf geldi.

MESAJLARI İFAŞA OLDU, MÜGE ANLI DONDU KALDI

Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve bu mesajlar Müge Anlı dahil hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğratmıştı. Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

O MESAJLARA AÇIKLIK GETİRDİ

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

Canlı yayında ağızları açık bırakan çoklu ilişki itirafı! Yanında oturan kadın utancından yüzünü kapattı

ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI

Genç kadının bu sözlerinden sonra stüdyoda "Vaay! Ne adammış ya" sesleri yükseldi. Müge Anlı'nın tepkilere müdahale etmesi sonrası konuşmasına devam eden Derya, "Ben evlendiğimden beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak' gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında ağızları açık bırakan çoklu ilişki itirafı! Yanında oturan kadın utancından yüzünü kapattı

YANINDAKİ KADIN YÜZÜNÜ KAPATTI

Derya, eşinin "çoklu ilişki" itirafını yanında oturan kadının yüzünü kapatarak izlemesi dikkat çekti. Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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