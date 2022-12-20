Filtre kullanmayı "psikolojik rahatsızlık" olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Filtre kullanmayı "psikolojik rahatsızlık" olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı

20.12.2022 11:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'yı çeken kameranın sallanması sonucu ünlü sunucunun göz torbaları ortaya çıktı. Filtre kullanıldığı gerçeği hayranlarında büyük şaşkınlık yaratırken, akıllara Anlı'nın daha önce fotoğraflarında filtre kullananlarla ilgili yaptığı, "Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır'' yorumu geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konular nedeniyle ciddi ilgi görüyor. Fakat program son olarak ele aldığı olaylar nedeniyle değil, Müge Anlı'nın kullandığı filtre nedeniyle gündeme geldi.

FİLTREYE KARŞI OLDUĞU SÖYLEMİŞTİ

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.

Müge Anlı'ya odaklanan kamera sallanınca ilginç gerçek ortaya çıktı! Hayranları bile şaşkın

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu. Bazı hayranları da ortaya çıkan ilginç gerçek nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Müge Anlı'ya odaklanan kamera sallanınca ilginç gerçek ortaya çıktı! Hayranları bile şaşkın
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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Filtre kullanmayı 'psikolojik rahatsızlık' olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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