Filtre kullanmayı "psikolojik rahatsızlık" olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konular nedeniyle ciddi ilgi görüyor. Fakat program son olarak ele aldığı olaylar nedeniyle değil, Müge Anlı'nın kullandığı filtre nedeniyle gündeme geldi.

FİLTREYE KARŞI OLDUĞU SÖYLEMİŞTİ

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu. Bazı hayranları da ortaya çıkan ilginç gerçek nedeniyle şaşkınlık yaşadı.