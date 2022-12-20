Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konular nedeniyle ciddi ilgi görüyor. Fakat program son olarak ele aldığı olaylar nedeniyle değil, Müge Anlı'nın kullandığı filtre nedeniyle gündeme geldi.
Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.
Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu. Bazı hayranları da ortaya çıkan ilginç gerçek nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › Magazin › Filtre kullanmayı 'psikolojik rahatsızlık' olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika