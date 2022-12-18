Çoklu ilişki itirafıyla akıllara durgunluk veren Derya'dan ilginç paylaşım

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programının işlediği olaylar arasında yer alan ve büyük yankı uyandıran Derya Yalçınkaya olayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son olarak yayın yasağı geldiği gerekçesiyle işlenmesinin bırakıldığı iddia edilen olayın hukuki süreci devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Olayların odağındaki isim Derya Yalçınkaya da sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak profiline oğlu ile olan fotoğrafını koyan Yalçınkaya, bilgilendirme kısmına ise oğlu Alparslan'ın adını ekleyerek kalp koydu.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Derya Yalçınkaya'nın TikTok üzerinden yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda "Dağ olsa bu kadar ihanete yıkılırdı. Ama ben yıkılmadım" ifadeleri yer alıyor. Video yarım milyona yakın izlenme aldı.