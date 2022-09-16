Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor - Son Dakika
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Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor

16.09.2022 09:18

Prof. Dr. Arif Verimli, Mohammed Alsaloussi ile bir partiye katılan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen görüntülerinin dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi. Madde kullanımının bir beyin hastalığı olduğunu söyleyen Verimli, "Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin katıldığı bir partide gizlice çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine düştü. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikilinin, görüntülerinde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, konu hakkında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'na destek oldu.

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU MADDE Mİ KULLANDI?

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katıldı. Partide sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen bir görüntüde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. Hatta ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.

Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi

"MADDE KULLANIMINDA VİDEOLAR PAYLAŞMAK RİSKLİDİR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na ait görüntülerin paylaşılmasına tepki gösteren Verimli, "Madde kullanmak nefret kusma, oh olsun deme, alay etme, tiksinme ya da destekleme konusu değildir! Madde kullanım bozukluğu ve madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" ifadelerini kullandı.

Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi
Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi
Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi
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Arif Verimli, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor - Son Dakika
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