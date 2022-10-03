Kadir Doğulu'nun hareketleri Uraz Kaygılaroğlu'nu şaşırttı - Son Dakika
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Kadir Doğulu'nun hareketleri Uraz Kaygılaroğlu'nu şaşırttı

03.10.2022 13:02

Yapım yönetmeni İsmail Akyazıcı'nın Didem Keleş ile nişanlandığı törene ünlü isimler de katıldı. Yüzüğü takan Kadir Doğulu'nun hareketleri karşısında kendini zor tutan Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Yapım yönetmeni İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attılar. Çifti mutlu günlerinde oyuncu dostları yalnız bırakmadı. Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı törende Uraz'ın hareketleri ve mimikleri çok konuşuldu.

YÜZ İFADESİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini Kadir Doğulu taktı. O sırada damat adayı İsmail Akyazıcı'nın yanında bulunan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemesi için Akyazıcı'nın gözüne baktı. İkili o anda gülememek için şekilden şekle girdi. Ünlü oyuncu gösterdiği performansla ne kadar iyi oyuncu olduğunu kanıtladı.

Kadir Doğulu'nun Nişan törenindeki hallerini gören Uraz Kaygılaroğlu kendini zor tuttu

"EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ ALMASI LAZIM"

Sosyal medya kullanıcıları Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüsünü paylaşıp, "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım" yorumunu yaptı.

Kadir Doğulu'nun Nişan törenindeki hallerini gören Uraz Kaygılaroğlu kendini zor tuttu
Kadir Doğulu'nun Nişan törenindeki hallerini gören Uraz Kaygılaroğlu kendini zor tuttu
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Son Dakika Magazin Kadir Doğulu'nun hareketleri Uraz Kaygılaroğlu'nu şaşırttı - Son Dakika


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