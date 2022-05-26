Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı

26.05.2022 18:32
Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı

Güçlü yorumu ve sesi ile dikkatleri üzerine çeken fantezi müziğin sevilen ismi Murat Akgün, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan "İhanetten Geri Kalan" isimli eseri kendi tarzında yorumladı.

Güçlü yorumu ve sesi ile dikkatleri üzerine çeken fantezi müziğin sevilen ismi Murat Akgün, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan "İhanetten Geri Kalan" isimli eseri kendi tarzında yorumladı.

Pop şarkısını kendine ait nameler ve yorumla seslendiren Akgün'ün çalışması Azka Müzik etiketiyle geçtiğimiz gün tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klip yönetmenliği Onur Kök'e ait olan şarkının düzenlemesi ise Cüneyt Yalmaz imzası taşıyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Floransa Bayrak Dansçıları başkentte gösteri yapacak Floransa Bayrak Dansçıları başkentte gösteri yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir'
Kaynak: İHA

Murat Akgün, Sezen Aksu, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:53:42. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement