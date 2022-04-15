Murat Dalkılıç, Gülşen'e Tam Destek Verdi - Son Dakika

Sinema, Tiyatro ve Dizi oyuncusu olarak başarılı işlere imza atan Sinan Çalışkanoğlu, KOP-ART TV için hazırlayıp sunduğu Minibüs programı, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Bu haftanın konuğu olan Murat Dalkılıç, hayranları ile minibüs yolculuğu yaptı ve KOP-ART TV izleyicilerinin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Yakın zamanda yeni şarkısı CHE'yi dinleyicilerinin beğenisine sunan Dalkılıç, hareketli şarkısını yolcularla beraber söyleyip minibüste dans etti. Dalkılıç, Sinan Çalışkanoğlu ve izleyicilerden gelen iddialı sorulara birbirinden ilginç yanıtlar verdi.

BANA ÇOK TUHAF GELİYOR

Bir izleyicinin son günlerde sahne alan kadın şarkıcıların kıyafetleriyle hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruya Dalkılıç " Gülşen'in mevzusunu soruyorsanız; bence harika işler yapıyor. Teşhircilik gibi bir kavram yaratılması, özellikle bir kadının üzerine bu kadar gidiliyor olması, gerçekten bana çok tuhaf geliyor. Gülşen'i çok seviyor ve çok destekliyorum" diyen Murat Dalkılıç, Gülşen'e tam destek verdi.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun kurduğu ve geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan "Minibüs" isimli bir program KOP-ART TV için yayın yapmaya başladı. İçinde bir grup yolcu bulunan seyir halindeki bir dolmuşta çekilen minibüs programında ünlü oyuncu, sinema, dizi, tiyatro, müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlıyor.

ÜNLÜLER MİNİBÜS'TE

Her hafta başka bir ünlünün ağırlandığı bölümlerde, konuklara özel çeşitli oyunlar, şakalar ve izleyicilerden gelen sorulara yer veriliyor. Verilen oyun görevlerini tamamlayamayan konuklara bazı cezalar verilirken, ortaya çok eğlenceli ve ilginç görüntüler çıkıyor.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar; Onur Buldu, Ümit Erdim, Onur Atilla, Doğan Akdoğan, Chaby Chan gibi komedi dünyasının ünlü isimleri yer alırken, cuma günü yayınlanacak yeni bölümün konuğu ise ünlü popçu Murat Dalkılıç oldu.

Sinan Çalışkanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Minibüs', her hafta cuma günü yeni bölümleriyle YouTube ekranlarında.