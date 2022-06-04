Mustafa Sandal'la evlenen Melis Sütşurup'tan romantik paylaşım: İyi ki yoluma ortak oldun

Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi. Nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kıydı.

"İYİ Kİ YOLUMA ORTAK OLDUN"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sütşurup, Roman sokaklarında Sandal ile çektirdiği romantik pozlarını paylaşarak duygusal da bir not yazdı. Nikah merasiminde beyaz bir takım tercih eden Sütşurup, daha sonra Zeynep Tosun imzalı mini bir gelinlik giydi. Çift, nikah sonrası Roma sokaklarında birbirinden romantik pozlar verdi. Instagram hesabından art ada romantik pozlarını paylaşan Sütşurup, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan 'biz' İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" notunu yazdı.

DÜĞÜN 10 HAZİRAN'DA

Çift, düğünleri için Marmaris'i seçti. 10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak.

İşte Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal'ın pozları...