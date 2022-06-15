Türk NFT sanatçıların canlı olarak çizdikleri NFT eserleri, Houseyunite YouTube kanalında dünyada canlı yayınlanırken, Summit Investco, LLC USA tarafından seçilen yetenekli Türk artistler, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunup bir devrimin başlangıcına imza attılar.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Müzik Eşliğinde Sanat - Son Dakika

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