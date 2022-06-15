Müzik Eşliğinde Sanat - Son Dakika
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Müzik Eşliğinde Sanat

15.06.2022 23:21
Müzik Eşliğinde Sanat

Dünyaca ünlü DJ Nick Curly ve Nodus, birbirinden enerjik dans müzikleri eşliğinde eğlenen hem İstanbul hem de dünyadaki dinleyicileri ilk kez çığır açan yeni sanat formu NFT'lerin canlı yapımına şahit oldu.

Türk NFT sanatçıların canlı olarak çizdikleri NFT eserleri, Houseyunite YouTube kanalında dünyada canlı yayınlanırken, Summit Investco, LLC USA tarafından seçilen yetenekli Türk artistler, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunup bir devrimin başlangıcına imza attılar.

Bu organizasyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 20'sini Türkiye köy okullarına destek olarak bağışlanacak.

Müzik Eşliğinde Sanat
Müzik Eşliğinde Sanat

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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