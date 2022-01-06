Üye Girişi
Müzikte torpil olmaz - Son Dakika

Müzikte torpil olmaz

06.01.2022 13:12
Müzikte torpil olmaz

Hafta içi her gün Süper FM'de Türkiye'nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan'ın Duygu'yla Radyodayız programına bu hafta konuk olan Alişan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar…

Süper FM'de Duygu Atakan'ın Duygu'yla Radyodayız programına bazı dinleyicilerden gelen 'yandaş Alişan' mesajlarına ünlü sanatçıdan cevap verdi. Alişan, 'Ben 1998 yılından beri müzikten paramı kazanmaya başladım. Konserler, televizyon programları, diziler, albümler yaptım. Bu ayrışma 6-7 senedir var. Biz 2000'lerde sabah başka partinin konserine akşam farklı bir partinin konserine giderdik. İnsanlar daha geniş bakıyorlardı. Maalesef bu sosyal medyadan dolayı böyle oluyor. Herkesin canı sağ olsun ben sanatçıyım. Bu düşünceyi ben değiştiremem. Ben sesimle para kazandım. AK Parti'nin konserine en az ben gitmişimdir. Ben yıllardır tüm kanallarda program yaptım. Müzikte torpil olamaz. Belki şöhret olabilirsin ama para kazanamazsın. Arz talep meselesidir. Maddi gücünle bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz.' dedi.

Gece kulüplerinde yeni çıkmaya başlayan Alişan, 'Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım' deyince Duygu Atakan, 'İzlemeye geldim seni çok iyiydin hatta oryantalde çıktı. Ne diyorsun Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı diyenlere sorusuna Alişan, 'Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde' diyerek cesur giyinen sanatçılara göndermede bulundu.

'Buse beni kıskanmaz.'

Alişan Burak ve Eliz'e ilerleyen yıllarda kardeş düşündüklerini söyledi. Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı? Sorusuna Alişan, 'Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi. Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım' diye konuştu.

Müzikte torpil olmaz

YORUMLAR
500

Alişan, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müzikte torpil olmaz - Son Dakika Magazin


Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak         
13:01
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: Müzikte torpil olmaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement