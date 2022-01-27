Nalan hamile mi? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Feyyaz Serifoglu, Hande Ataizi ve Enis Arıkan'ın başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisi bu akşam 28. bölümüyle bu akşam ekranlarda yer alacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding'in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar. Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir. Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Hayri'nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin'e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.