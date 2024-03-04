Nalan, Kadınlar Matinesi Konserinde Coşturdu - Son Dakika
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Nalan, Kadınlar Matinesi Konserinde Coşturdu

Nalan, Kadınlar Matinesi Konserinde Coşturdu

Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı Nalan, birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu. Kadın hayranlarının isteğini kırmayarak masaları dolaşan Nalan, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

04.03.2024 20:18
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Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı; repertuarında seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu.

Kadın hayranlarının oturduğu tüm masaları tek tek dolaşan Nalan, davetlilerin isteğini kırmayarak; bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, sanat kariyerinde ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek "Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon.

Benim için bir ilk. Harika bir kadınlar korosu salonda beni bekliyor. Heyecanlı ve mutluyum " dedi.

Kaynak: Magazinkolik

Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

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