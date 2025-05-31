Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız - Son Dakika
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Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

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Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız
31.05.2025 11:04
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Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız
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Tuğba Ekinci, yaptığı ilginç tanıtımla yeniden gündeme geldi. Popülerliğini yitiren ünlü şarkıcı, bir mekan reklamı sırasında takla atarak dikkat çekti. Ekinci'nin bu görüntüleri, ''Nereden nereye'' yorumlarına neden oldu.

'O şimdi asker' şarkısıyla şöhreti yakalayan Tuğba Ekinci, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Ekinci, bu kez yaptığı tanıtımla şaşırttı.

İZLEYENLER "NEREDEN NEREYE" DEDİ

Askeri kamuflajıyla bir mekanın önünde taklalar atan ve ilginç hareketler sergileyen Tuğba Ekinci'nin bu hallerini görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Para mı? Hemen takla atıyorum.
  • Parasız kaldı ve takla atmaya başladı.
  • Demek olay buralara geliyor sonra...
  • Kapıdaki vatandaş gibi izledim.
  • Ben takla atabilmesine daha çok şaşırdım

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 4 Haziran 1977'de Kars'ta doğmuş, Türk pop müziği sanatçısı ve televizyon yüzüdür. İstanbul'da büyüyen Ekinci, lise eğitimini Kartal Süper Lisesi'nde tamamladıktan sonra müzik ve sahne sanatlarına yönelmiştir.

Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

KARİYERİ

Tuğba Ekinci, müzik dünyasına 2005 yılında yayımladığı "O Şimdi Asker" adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Şarkı, hem klibi hem de sözleriyle büyük yankı uyandırdı ve Ekinci'ye ciddi bir popülerlik kazandırdı. Bu çıkışını, "Condom", "Yanma Demezler", " Türkiye'nin Aslanları" gibi dikkat çeken parçalarla sürdürdü. Müzik tarzı cesur sözler, enerjik ritimler ve erotik sahne performanslarıyla tanınır. Özellikle televizyon programlarındaki açıklamaları ve sansasyonel tavırlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

MAGAZİN GÜNDEMİNDEKİ YERİ

Tuğba Ekinci, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatı, siyasi açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça magazin basınının manşetlerinde yer aldı. Televizyon yarışmalarına ve tartışma programlarına da zaman zaman konuk olarak katıldı.

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Son Dakika Magazin Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali tekeş:
    Doğuyu bombalayın diyen buydu doğru mu, şimdi sana Takla attırıyorlar 89 51 Yanıtla
  • R C G:
    urusbuluk yapsa hosunuza giderdi ama dimi 93 20 Yanıtla
  • Mustafa Dağdaş:
    Zaten nerdeydiki şimdi nereye geldi 60 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    adam gibimeslekle uğraşmazsan ve bazı kitleye yem yapmazsan kendini popülerliğini çöp ederler.çok geç olmadan kendine bir meslek bul bence 40 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yoooo bence kadın gayet güzel ve fit durumda siz kendinize bakın ukala basitler. 16 13 Yanıtla
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