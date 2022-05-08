Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı - Son Dakika

# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Ozark: 4. sezon 8 78 milyon 400 bin 2 Selling Sunset: 5. sezon 2 34 milyon 310 bin 3 Anatomy of a Scandal 3 30 milyon 170 bin 4 Bridgerton: 2. sezon 6 29 milyon 740 bin 5 Heartstopper: 1. sezon 2 23 milyon 940 bin 6 Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes 2 20 milyon 910 bin 7 Grace and Frankie: 7. sezon 1 15 milyon 470 bin 8 The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon 4 13 milyon 140 bin 9 Bridgerton: 1. sezon 6 12 milyon 130 bin 10 The Creature Cases: 1. sezon 2 11 milyon 760 bin











ZİRVEDE OZARK VAR

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 78 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Bu yapım geçtiğimiz haftaların Top10 listesine de 7 kere girmeyi başardığı için zirvedeki konumu şaşırtmıyor.

Listenin 2. sırasında ise 34 milyon 310 bin izlenme saatiyle Selling Sunset'in 5. sezonu yer alıyor. Hemen ardında ise 30 milyon 170 bin izlenme saatiyle 3. kez sıralamaya girmeyi başaran Anatomy of a Scandal bulunuyor.











Geçtiğimiz 1.5 ay boyunca Top10 listesinin hep ilk 3'ünde yer alan Bridgerton'ın 2. sezonu ise bu hafta 29 milyon 740 bin izlenme saatiyle 4. sıraya yerleşiyor. Ayrıca dizinin ilk sezonunun da 12 milyon 130 bin izlenme saatiyle yine ilk 10'a girdi.