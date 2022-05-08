Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı - Son Dakika
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Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

08.05.2022 08:26
Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Dizi/film platformu Netflix, 18-24 Nisan arası kullanıcılar tarafından en çok izlenen 10 yapımı kamuoyuyla paylaştı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, nisan ayında en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaştı. Dev sanal dizi/film platformu, 25 Nisan-Mayıs arası toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Ozark: 4. sezon878 milyon 400 bin 2Selling Sunset: 5. sezon234 milyon 310 bin 3Anatomy of a Scandal330 milyon 170 bin 4Bridgerton: 2. sezon629 milyon 740 bin 5Heartstopper: 1. sezon223 milyon 940 bin 6Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes220 milyon 910 bin 7Grace and Frankie: 7. sezon115 milyon 470 bin 8The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon413 milyon 140 bin 9Bridgerton: 1. sezon612 milyon 130 bin 10The Creature Cases: 1. sezon211 milyon 760 bin
Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

ZİRVEDE OZARK VAR

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 78 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Bu yapım geçtiğimiz haftaların Top10 listesine de 7 kere girmeyi başardığı için zirvedeki konumu şaşırtmıyor.

Listenin 2. sırasında ise 34 milyon 310 bin izlenme saatiyle Selling Sunset'in 5. sezonu yer alıyor. Hemen ardında ise 30 milyon 170 bin izlenme saatiyle 3. kez sıralamaya girmeyi başaran Anatomy of a Scandal bulunuyor.

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı

Geçtiğimiz 1.5 ay boyunca Top10 listesinin hep ilk 3'ünde yer alan Bridgerton'ın 2. sezonu ise bu hafta 29 milyon 740 bin izlenme saatiyle 4. sıraya yerleşiyor. Ayrıca dizinin ilk sezonunun da 12 milyon 130 bin izlenme saatiyle yine ilk 10'a girdi.

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Netflix, Nisan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı - Son Dakika
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