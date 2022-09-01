Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor

01.09.2022 14:55
Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor

Nihat Doğan ile Deniz Akkaya'nın 26 yıl önce aynı klipte oynadığı anlar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte "Maçoyum ben" türküsünün klibinde oynayan iki ismin henüz ünlü olmadığı zamanlar...

Her dönem gündemdeki yerin koruyan türkücü, magazin yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Nihat Doğan'ın söz ve müziğinin kendisine ait olduğu "Maçoyum ben" klibi görenleri şaşkına çevirdi.

NİHAT DOĞAN İLE DENİZ AKKAYA'NIN GENÇLİĞİ

1996 tarihli klipte kendisine eşlik eden manken ve magazin sunucusu Deniz Akkaya'nın estetiksiz haliyse bir başka dikkat çeken ayrıntı.

Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor

O dönem 20 yaşında olan Doğan, uzun saçlı tarzı ve genç yüz hatlarıyla türküsünü dillendirirken, 19 yaşındaki Deniz Akkaya klipte en doğal haliyle esas kızı oynuyor.

Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
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Deniz Akkaya, Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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