Nihat Doğan'ın 'Maçoyum ben' klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor

Her dönem gündemdeki yerin koruyan türkücü, magazin yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Nihat Doğan'ın söz ve müziğinin kendisine ait olduğu "Maçoyum ben" klibi görenleri şaşkına çevirdi.

NİHAT DOĞAN İLE DENİZ AKKAYA'NIN GENÇLİĞİ

1996 tarihli klipte kendisine eşlik eden manken ve magazin sunucusu Deniz Akkaya'nın estetiksiz haliyse bir başka dikkat çeken ayrıntı.

O dönem 20 yaşında olan Doğan, uzun saçlı tarzı ve genç yüz hatlarıyla türküsünü dillendirirken, 19 yaşındaki Deniz Akkaya klipte en doğal haliyle esas kızı oynuyor.