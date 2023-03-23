Nihat Hatipoğlu'na gelen soru gündem yarattı: Sevip de sevilmemenin günahı nedir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na her yıl ATV ekranlarında yayınlanan sahur ve iftar özel bölümleri yayınlanmaya başlıyor. Ramazanın gelişiyle Hatipoğlu'nun sahur bölümü de ekrana geldi. Seyirci olarak gelen vatandaşların soruları ise her yıl olduğu gibi bu sene de gündem oldu.

"SEVİP DE SEVİLMEMENİN GÜNAHI NEDİR?"

Sahur programına gelen genç bir kadın ünlü ilahiyatçıya "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" sorusunu sordu. Vatandaşlardan gelen sorulara tüm içtenliğiyle cevap veren Hatipoğlu ise birkaç saniye duraksadıktan sonra genç kadına cevap verdi.

"KÖTÜ NİYETLE BAŞLAMIŞSA GÜNAHTIR"

Hatipoğlu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.

DİYALOG GÜNDEM OLDU

Hatipoğlu ve genç kız arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Bazı sosyal medya kullanıcılar genç kızın sorusunu ramazan ayında gereksiz bulduğunu belirtti.