Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor

11.06.2022 00:12
Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor

Nil Karataş yepyeni şarkısı 'Sensin Galibi' ile 10 Haziran'da sevenleriyle buluşuyor.

DMC etiketiyle çıkan, sözü- müziği Zeynep Dalgıç'a aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait olan şarkının klip yönetmeni koltuğunda ise Emre Alev oturuyor.

Yeni şarkısında 'günümüz kadınının aşkta gurur yapmasını alt-üst ettiklerini, aslında yürekli bir yüzleşmeyi, bir itirafı ve aşkın vazgeçilmez halini notalara döktüklerini' söyleyen Karataş bu şarkıyla kadın-erkek ilişkisinde klişeleri yıktıklarını, bir kadın seviyorsa bunu açıkça söyleyebilmesi gerektiğini ve kadınlara güç verdiklerini söyledi.

Bu zamana kadar 2 maxi single ve 4 single yapan sanatçı bu çalışmasının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu, şarkısının eğlendirirken aslında hüzünlendiren, insanın içini sözleriyle ve ritmiyle kıpırdatırken aynı zamanda düşündüren bir tarafı olduğunu, herkesin çok seveceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Nil Karataş '2022 yazı benim yazım olacak. Bu şarkıyla 7'den 70'e X, Y, Z kuşaklarının tümüne hitap eden bir şarkı yaptık. Eminim çok sevilecek' dedi.

YORUMLAR
500
Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş: Dağ Fare Doğurdu Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş: Dağ Fare Doğurdu
Kaynak: Snob Magazin

Karataş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:48 Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 00:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement