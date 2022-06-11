Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor

DMC etiketiyle çıkan, sözü- müziği Zeynep Dalgıç'a aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait olan şarkının klip yönetmeni koltuğunda ise Emre Alev oturuyor.

Yeni şarkısında 'günümüz kadınının aşkta gurur yapmasını alt-üst ettiklerini, aslında yürekli bir yüzleşmeyi, bir itirafı ve aşkın vazgeçilmez halini notalara döktüklerini' söyleyen Karataş bu şarkıyla kadın-erkek ilişkisinde klişeleri yıktıklarını, bir kadın seviyorsa bunu açıkça söyleyebilmesi gerektiğini ve kadınlara güç verdiklerini söyledi.

Bu zamana kadar 2 maxi single ve 4 single yapan sanatçı bu çalışmasının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu, şarkısının eğlendirirken aslında hüzünlendiren, insanın içini sözleriyle ve ritmiyle kıpırdatırken aynı zamanda düşündüren bir tarafı olduğunu, herkesin çok seveceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Nil Karataş '2022 yazı benim yazım olacak. Bu şarkıyla 7'den 70'e X, Y, Z kuşaklarının tümüne hitap eden bir şarkı yaptık. Eminim çok sevilecek' dedi.