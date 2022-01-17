Üye Girişi
Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? - Son Dakika

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?

17.01.2022 23:34

Yarışma başlamadan hemen önce koronavirüse yakalanarak karantinaya alınan ve bu sebeple Survivor All Star'da yer almayan Nisa Bölükbaşı'nın programa dahil olup olmayacağı merak konusuydu. Merak edilen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak." açıklamalarında bulundu.

Survivor 2022 All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma öncesi açıklanan kadrolarda ismi geçen ancak koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle programda yer almayan Nisa Bölükbaşı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KADROYA DAHİL OLACAK"

Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, konu hakkında bilgi vererek önümüzdeki günlerde Nisa'nın yarışmaya dahil olacağını söyledi.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

"RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN BAŞLAYAMADI"

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" ifadelerini kullandı.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

YERİNE YAĞMUR BANDA DAHİL OLDU

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Nisa'nın yerine, yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil olmuştu.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt
YORUMLAR
500

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022, Acun Ilıcalı, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? - Son Dakika Magazin


"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi "4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi         
23:33
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:33 "4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi
23:29 Devriye atan jandarmaların dikkatini çekti! Toprak kayması, tarihi mezarı meydana çıkardı
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:38 FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
22:21 Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı
21:47 Satın aldığı evde kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 23:40:25. #1.13#
SON DAKİKA: Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement