Nişan Törenine Damga Vurdu! - Son Dakika
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Nişan Törenine Damga Vurdu!

26.05.2022 10:51
Nişan Törenine Damga Vurdu!

Voleybolcu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin nişanlandı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşk yelken açan Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin çiftinin nişan törenine tek başına katıldı. Karakurt, tarzıyla geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı ve oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

NİŞANLANDILAR

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve basketbol takımının antrenörü olan Burhan İvegin nişanlandı.

Nişan Törenine Damga Vurdu!

TARZIYLA OLAY OLDU

Nişan törenine tek başına katılan Ebrar Karakurt, sportif ve rahat giyim tarzıyla görenleri şaşırttı.

Nişan Törenine Damga Vurdu!

Vakıfbank'ta oynayan Zehra Güneş de geceye katıldı. Güneş ile Karakurt'un bu pozu sosyal medyayı salladı.

Nişan Törenine Damga Vurdu!

Karakurt'un takipçileri, "Sevgilin İrem Tuncer niye yanında değil?" şeklinde soru sormayı da ihmal etmedi.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Nişan Törenine Damga Vurdu!
Nişan Törenine Damga Vurdu!

YORUMLAR
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Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
Kaynak: Snob Magazin

Vakıflar Bankası, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, İrem Tuncer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişan Törenine Damga Vurdu! - Son Dakika


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