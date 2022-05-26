Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti - Son Dakika
Üye Girişi

Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti

26.05.2022 18:51
Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti

Bu sıralar adından sıkça söz ettirmeye başlayan tasarımcı Nur Karaata'nın Resort'22 koleksiyonu Leomaximalism, Çırağan Sarayı'nın yemyeşil bahçelerinde lüks bir piknik deneyimi ile davetlilerle buluştu.

Çırağan Sarayı, rengarenk bir konsept ile sunulan lüks piknik deneyimi ile açık havada, İstanbul Boğazı'nın yanı başında oldukça keyifli bir ortama ev sahipliği yaptı.

Davetliler arasında cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, İdil Fırat, Susanne Aşçı gibi isimler de vardı.

Davet, Nur Karaata'nın Leomaximalism koleksiyonunun mini bir defilesi ile başladı. Toplam 56 parçadan oluşan bu koleksiyonu Nur Karaata'nın online satış sitesinden ulaşabilirsiniz.

Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti
Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti
Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti
Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti

YORUMLAR
500
Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi Evlilik İtirafıyla Şaşırttı! Bomba Açıklama Evlilik İtirafıyla Şaşırttı! Bomba Açıklama
Kaynak: Snob Magazin

İstanbul Boğazı, Çırağan Sarayı, Nur Karaata, piknik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 19:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement