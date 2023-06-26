Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika
Üye Girişi

Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti

26.06.2023 14:53

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması yaşandı. Kavaklı, bazı sunucuların çıplak yayına çıktığını söylerken, Viral meslektaşlarını savundu. Viral, Kavaklı'nın, "Bozacının şahidi şıracı derler ya" sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında "çıplaklık" tartışması yaşandı. Bazı sunucuların çıplak yayına çıktığını söyleyen Kavaklı, "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Meslektaşlarını savunan Viral, Kavaklı'nın "Bozacının şahidi şıracı" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi ve gözleri doldu.

"SEN ÇIPLAK YAYINA ÇIKANLARI GÖRMÜYOR MUSUN?"

Emekli müftü Yusuf Kavaklı, televizyonlarda sunuculuk ve programcılık yapan kadınların çırılçıplak giyindiğini iddia ederek "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Kavaklı'nın sözlerine cevap veren Viral "Kim çırılçıplak yayın yapıyor hocam ya?" dedi. Kavaklı ise "Sen hiç görmüyor musun, hiç bakmıyor musun ya?" derken Viral, "Hayır çırılçıplak yayın yapan görmüyorum ben" yanıtını verdi.

Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında 'çıplaklık' tartışması üzerinden birbirine girdi

VİRAL: BU KADAR ELEŞTİRİP NİYE İZLİYORSUNUZ?

Kadınların göğüs dekolteli kıyafetler giydiğini ima eden Kavaklı, "Şuradan itibaren yayın yapanları görmüyor musun? Yemek programı yapıyor kadın, köçek gibi oynuyor. Neymiş? Yemeği beğenilmiş, yemek de yemek olsa" ifadelerini kullanınca sunucu da "Siz bu kadar bunları eleştiriyorsunuz da neden izliyorsunuz?" diye sordu. Sinirlenen müftü "Nasıl? Benim görevim bunları söylemek. Benim görevim yanlışları söylemek. Dine uymayanları söylemek. Tamam mı kızım? Benim görevim bu? Onu seyretme, bunu okuma, berikisine bakma. Ne anlatacağım ben? Hayatı anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında 'çıplaklık' tartışması üzerinden birbirine girdi

"BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI"

Meslektaşlarını savunan Nur Viral'ın "Diyorsunuz ki 'Bunu izlememek, görmezden gelmek sorunu çözmüyor. Görüyorum, izliyorum', ama diyorsunuz ki 'Senin arkadaşların', ben bakıyorum. Herkes çok güzel, çok edepli giyiniyor, çok güzel program yapıyor" demesine kızan Kavaklı "Bozacının şahidi şıracı derler ya. Çok güzel program, bir şey demiyorum" karşılığını verdi.

Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında 'çıplaklık' tartışması üzerinden birbirine girdi

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Konuğunun sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Viral, "Ooo, ağır oldu mu hocam biraz bu cümleniz? Bozacının şahidi şıracı derken 'Sen de onlardansın' diyorsunuz'" şeklinde konuştu. Yanlış anlaşıldığını belirten Kavaklı, "Sen de onlardan değil, göz yumuyorsun kızım. Sen örneksin sunucu olarak, ben de konuşmacı olarak burada örneğim. Bana bakıp da adam dinden nefret ederse benim burada yaptığım programın hiçbir fonksiyonu yok, tamam mı kızım?" diyerek geri adım attı.

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Neye baktığın önemli sn Nuri viral... Yani bakmanın sonucu merakının karşılığı olanı görürsün. Burası laik Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü kanunların içinde insan hakları kapsamında edep ve ahlakla ilgili maddelerde var. Kısaca kimse kimseye dikta kanunları uygulama hakkınada sahip değildir. Ülkenin bir sürü sorunu var ama sizin gibilerin fikri ne ise zikride odur. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500

Yusuf Kavaklı, Nur Viral, Beyaz TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor
14:47 Fenerbahçe tarihinde bir ilk olacak! Japon kaleci geliyor
14:19 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı
14:14 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı
14:09 Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti
14:05 Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında "çıplaklık" tartışması üzerinden birbirine girdi
14:07 Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferine ilişkin konuştu
14:03 Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferini değerlendirdi
13:39 Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
13:37 Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 14:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement