3 ay önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, son durumunu aktardı: İşimdeyim, gücümdeyim - Son Dakika
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3 ay önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, son durumunu aktardı: İşimdeyim, gücümdeyim

25.03.2023 14:54

Ocak ayında By-Pass ameliyatı olan büyük oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taylan, "Artık By-Pass garantili. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" ifadelerine yer verdi.

Hem dijital hem de ekranlarda başarılı projelerde yer alan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz ocak ayında kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen ve kısa sürede hastaneden taburcu olan oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"

Taburcu olduktan sonra 3 hafta evinde dinlenen Ahmet Mümtaz Taylan, kendini iyi hissettikten sonra işinin başına döndü. Aynı zamanda tiyatro oyununda da rol alan Taylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "'Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Mümtaz Taylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 3 ay önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, son durumunu aktardı: İşimdeyim, gücümdeyim - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ay önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, son durumunu aktardı: İşimdeyim, gücümdeyim - Son Dakika
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