Oğlum dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ailesi Efe'yi nasıl koruyacak?

OĞLUM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Oğlum 2. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Oğlu Efe için zor bir ikilemde kalan Zeynep'in, Demet'le düşüncelerini paylaştığı sahnede "Söylerseniz suç bulunacak, saklarsanız da aklanacak… Siz olsanız ne yapardınız?" sorusu dikkat çekiyor. Zeynep'in vereceği karar büyük bir merak konusu olurken onun bu vicdan muhakemesi tüm izleyenlere de aynı duygu ve düşünceleri yaşatacak.

OĞLUM DİZİSİNDE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum 1. Bölümünde; İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır… Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır.

Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder, ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar… Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…