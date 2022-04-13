Oğlum dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayında! Kaan'ın otopsi raporu herkesi şaşırtacak! - Son Dakika
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Oğlum dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayında! Kaan'ın otopsi raporu herkesi şaşırtacak!

13.04.2022 14:12

Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İlyas'ın Melike'ye Kaan'ın ölüm sebebinin belli olduğunu söylediği tanıtımda acılı annenin hali izleyenleri derinden etkiliyor.

Zeynep'in Melike'nin karşısında olduğu anlar dikkat çekerken Ceren, Sedef'e Bulut'un kim olduğunu açıklıyor. Efe gözyaşları içinde Melike'ye "Ben yapmadım…" derken, "Melike'nin tepkisi ne olacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

OĞLUM'UN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

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Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayında! Kaan'ın otopsi raporu herkesi şaşırtacak! - Son Dakika


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