Oğlum dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayında! Kaan'ın otopsi raporu herkesi şaşırtacak! - Son Dakika

Zeynep'in Melike'nin karşısında olduğu anlar dikkat çekerken Ceren, Sedef'e Bulut'un kim olduğunu açıklıyor. Efe gözyaşları içinde Melike'ye "Ben yapmadım…" derken, "Melike'nin tepkisi ne olacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

OĞLUM'UN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.